Колосков назвал альтернативного Медиалиге соперника для сборной России

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что сборной России лучше проводить матчи с Кыргызстаном, чем с Медиалигой.
«Сборная Медиалиги, сборная легионеров — это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Я сторонник того, чтоб наша сборная играла, но играла с другими сборными. Все игры в последнее время были хорошими и содержательными, за исключением матча с Вьетнамом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.
До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил о целесообразности октябрьского сбора для российской национальной команды, несмотря на отсутствие товарищеских матчей.
«Сбор стоило проводить. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят теоретические занятия, много в сборной молодых игроков, для них попадание в сборную и общение с футболистами, которые зарекомендовали себя, очень полезно. Тренер видит потенциал игроков, которые приходят. Польза от этого есть. Неважно, провели матч или нет», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
Читайте также:
Сборная Австралии по футболу выразила отношение к товарищескому матчу с РФ
Масалитин раскрыл, с кем могла бы сыграть сборная РФ
Масалитин объяснил бессмысленность сборов российской национальной команды
Мелисса Тимофеева