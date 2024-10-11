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Масалитин объяснил бессмысленность сборов российской национальной команды

11 октября 2024, 14:26
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.
«Если нет соперника, то нет смысла собираться. Надо было готовиться в клубах. Валерию Карпину сейчас нужно больше времени уделять «Ростову». Когда стало понятно, что игра срывается, надо было распустить сборную. Сейчас пишут, что будут открытую тренировку проводить, но зачем. Была бы игра, можно было бы и провести тренировку. Не получилось нам сыграть в октябре. Это жизнь. Мы находимся под санкциями», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова позитивно отозвалась об открытой тренировке сборной России по футболу с детьми из Белгородской и Курской областей.



«Это очень хорошая инициатива. Сборная России по футболу большие молодцы, что поддерживают детей. Сейчас такой небольшой мастер-класс им поможет морально. Я надеюсь, что наши футболисты с удовольствием провели тренировку с детьми. Думаю, что они с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Это лишний повод задуматься. Лучше посвятить время детям, а не думать об отстранениях от соревнований или чем-то другом. Молодцы», – отметила в беседе с «РБ Спорт» Журова.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.

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Становится чужим: нарколог Холдин рассказал о деформации личности из-за алкоголя
11 октября 2024, 14:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Употребление алкоголя влияет на характер человека и со временем может полностью изменить его привычки и поведение, так что для родственников и друзей близкий ранее человек может стать чужим. О том, как деформирует личность алкогольная зависимость, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь буквально меняет личность человека. При алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что часто с ним невозможно справиться, а это признак деградации личности. Ещё один признак алкогольной деформации — безвольность и полное безразличие ко всему, кроме спиртного: к повседневным делам, своему здоровью, к близким и к своей собственной судьбе», — сказал Холдин.
Он добавил, что одни и те же патологические изменения личности появляются у всех людей, больных алкоголизмом. И если не избавиться от этой болезни, алкогольная зависимость постепенно приведёт к потере всех социальных связей, включая работу и семью.

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#минздрав мо
#нарколог
#алкоголизм
#психология
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Подмосковный пенсионер разорвал себе барабанную перепонку спичкой
11 октября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

69-летнего мужчину с гнойным отитом вылечили врачи Долгопрудненской больницы, причиной заболевания стала застрявшая в ухе спичка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику с жалобами на снижение слуха, заложенность левого уха, гнойные выделения и пульсирующую головную боль. При обследовании у пациента выявили гнойный отит и полипы среднего уха. Мужчина рассказал, что два месяца назад очищал слуховой проход при помощи спички. Спичка обломилась и осталась в ухе, но тогда он не придал этому значения, а обратился к врачу, только кода начались боли.
«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг», – рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.
Она добавила, что гнойное воспаление находилось в опасной близости к мозгу, что грозило развитием менингита и смертью.

В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, его выписали на амбулаторное лечение. Слух в пострадавшем ухе удалось частично восстановить.

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#долгопрудный
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#операция
#здравоохранение
#медицина
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Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 600 тысяч детей
11 октября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Осенью всегда наблюдается подъём заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 600 тысяч детей», — сказал глава Минздрава Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что сделать прививку детям можно не только в поликлинике, но и непосредственно в школе или детском саду. Эта мера введена для удобства родителей. Прививочная кампания продлится до декабря.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием
11 октября 2024, 10:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В медицинские учреждения Московской области продолжают поставлять новое неонатологическое оборудование, предназначенное для помощи новорождённым, включая инкубаторы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такие аппараты необходимы для ухода и лечения детей с различными патологиями и недоношенных малышей.

С начала года в больницы региона уже поступило 23 инкубатора для новорождённых на сумму около 94 миллионов рублей, и до конца года ожидается ещё 37 единиц.

«В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Оборудование было закуплено благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
#здравоохранение
#губернатор
#оборудование
#больницы
#людмила болатаева
#минздрав мо
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Врач Лютова раскрыла рацион питания ребёнка при заболевании ОРВИ
Врач Лютова рекомендовала кормить ребёнка небольшими порциями
10 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Ridofranz

Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Анастасия Лютова заявила, что при заболевании ребёнка гриппом или ОРВИ не стоит перекармливать его, вводить новые блюда, а также давать большие порции.
«При заболевании гриппом и ОРВИ врач-педиатр может назначить питание с преобладанием молочных и растительных продуктов, так как они богаты витаминами и минералами. Также полезно обильное питьё, для этого можно выбирать горячий или тёплый чай, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника, щелочную минеральную воду», — добавила в беседе с «Известиями» врач.

До этого сообщалось, что в Кемерове тридцать школ перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения учеников.

«Во всех учреждениях образования города ведется ежедневный учёт посещаемости детей, данные о количестве отсутствующих детей в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ передаются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово», — приводит «Сiбдепо» сообщение в мэрии Кемерова.

Ранее врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказывала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.

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#учёт
#дистанционное опасность
#педиатр
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Вирусолог Чепурнов заявил о вероятности распространения Марбурга в ВСУ
10 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/Thicha Satapitanon

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что вирус Марбург может распространиться в рядах ВСУ.
Так он прокомментировал новость о том, что о том, что наёмник из Польши привёз на Украину вирус Марбург.

«Распространяется он обычно от больных людей не воздушно-капельным путём, а через инфицированную кровь, рвотные массы и т. д. То есть все выделения больного человека инфицированы. Если прикасаться, а такое может быть во фронтовых и госпитальных условиях, к человеку не будучи защищённым, то передача возможна», — пояснил в беседе с RT Чепурнов.

А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что о вирусе Марбург необходимо больше просвещать общественность для того, чтобы устранить небылицы и мифы о заболевании.

«Что надо сделать – поручить ответственным организациям дать чёткие, понятные памятки – что нужно делать при Марбурге – и распространить их. Нужно просто выпустить памятку, и не тратить мыло и другие моющие жидкости на мытьё бананов», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Онищенко.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты.

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#кровь
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#геннадий онищенко
#опасность
#наемник
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Роспотребнадзор: в МГУ зарегистрирован случай заболевания корью
10 октября 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Design Cells

Случай заболевания корью зарегистрировали в Институте стран Азии и Африки МГУ. Как проинформировал Роспотребнадзор, до 18 октября в вузе будут дистанционные занятия.
«Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября», — сказано в сообщении.
Ситуацию контролируют специалисты ведомства. Предписано провести противоэпидемические мероприятия в корпусе на улице Моховая.

Ранее сообщалось, что подмосковные медики помогли подростку, который онемел из-за гнойника в мозгу. Парню вернули способность говорить.

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#роспотребнадзор
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#мгу
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С начала года в Подмосковье врачам предоставили более 180 земельных участков
10 октября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 180 участков предоставили в безвозмездное пользование узким медицинским специалистам в Московской области в рамках региональной льготной программы «Земля врачам» за первые три квартала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Всего за девять месяцев текущего года участки получили 184 врача. Больше всего участков было предоставлено в Орехово-Зуевском городском округе — 20. На втором месте по этому показателю оказался Пушкинский городской округ, где врачам передали 16 участков, а замыкает топ-3 Талдомский округ, где выделили 15 участков», — говорится в сообщении.
Программа «Земля врачам» действует в Московской области уже три года. За это время участки получили 2 тысячи 352 врача.

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#минимущества
#земля врачам
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#врачи
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье врачи спасли подростка, онемевшего из-за гнойника в мозгу
10 октября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

16-летнего юношу, потерявшего способность говорить из-за гнойного воспаления оболочек головного мозга, спасли и вернули ему речь врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).
Пациент поступил в клинику с потерей речи и сильной головной болью. Выяснилось, что гнойное воспаление в мозгу, которое врачи выявили в ходе диагностики, стало осложнением после лор-заболевания и развивалось в течение полугода. Сначала речь стала ухудшаться, а потом юноша полностью онемел.
«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой удалили часть черепной кости и дренировали очаг воспаления — убрали скопившийся гной с помощью специальной трубки. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни. Операция прошла успешно», — рассказала нейрохирург Ольга Докучаева.
Она добавила, что сразу после операции речь у пациента начала восстанавливаться. Сейчас юношу выписали на амбулаторное лечение, он проходит курс реабилитации с логопедом. Специалисты заверили, что в дальнейшем его речь восстановится полностью.

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#врачи
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подросток
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