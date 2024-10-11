Масалитин объяснил бессмысленность сборов российской национальной команды

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.
«Если нет соперника, то нет смысла собираться. Надо было готовиться в клубах. Валерию Карпину сейчас нужно больше времени уделять «Ростову». Когда стало понятно, что игра срывается, надо было распустить сборную. Сейчас пишут, что будут открытую тренировку проводить, но зачем. Была бы игра, можно было бы и провести тренировку. Не получилось нам сыграть в октябре. Это жизнь. Мы находимся под санкциями», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.
До этого депутат Госдумы Светлана Журова позитивно отозвалась об открытой тренировке сборной России по футболу с детьми из Белгородской и Курской областей.
«Это очень хорошая инициатива. Сборная России по футболу большие молодцы, что поддерживают детей. Сейчас такой небольшой мастер-класс им поможет морально. Я надеюсь, что наши футболисты с удовольствием провели тренировку с детьми. Думаю, что они с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Это лишний повод задуматься. Лучше посвятить время детям, а не думать об отстранениях от соревнований или чем-то другом. Молодцы», – отметила в беседе с «РБ Спорт» Журова.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.
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