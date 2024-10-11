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Сборная Австралии по футболу выразила отношение к товарищескому матчу с РФ

11 октября 2024, 14:49
Фото: iStock/husayno

Фото: iStock/husayno

Федерация футбола Австралии сообщила, что сборная страны сейчас не намерена проводить товарищеский матч с национальной командой России.
В Федерации пояснили Metaratings.ru, что график официальных матчей их национальной уже распланирован до июня 2025 года. Кроме того, сборная Австралии не заинтересована в каких-либо товарищеских играх, причём это касается не только России, но и команд других стран в том числе.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин призывал сборную России не играть с командой Медиалиги.



«Сборной не надо играть с командой Медиалиги. Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Не надо путать национальную сборную и медиапроект», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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#график
#футболист
#рф
#спорт
#австралия
Общественник Иванов заявил о поощрении ООН травли православных на Украине
11 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/dimid_86

Председатель Общественного общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на Украине православные верующие подвержены травле, что поддерживается ООН.
По его словам, этот факт подтверждает отписка Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с данным законом, который фактически позволяет уничтожить УПЦ.

«Ответ от верховного комиссара ООН по правам человека сложно назвать удовлетворительным. Спонсируемое коллективным Западом, Управление не предлагает реальных решений для защиты прав верующих на Украине. Дежурные формулировки озабоченности не могут заменить настоящих действий, которые должны быть предприняты для обеспечения свободы вероисповедания и защиты угнетаемых религиозных общин», — отметил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее ВСУ постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит.

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#оон
#всу
#запад
#упц
#религия
#православие
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Колосков назвал альтернативного Медиалиге соперника для сборной России
Колосков рекомендовал сборной России сыграть с Кыргызстаном
11 октября 2024, 15:02

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что сборной России лучше проводить матчи с Кыргызстаном, чем с Медиалигой.
«Сборная Медиалиги, сборная легионеров — это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Я сторонник того, чтоб наша сборная играла, но играла с другими сборными. Все игры в последнее время были хорошими и содержательными, за исключением матча с Вьетнамом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил о целесообразности октябрьского сбора для российской национальной команды, несмотря на отсутствие товарищеских матчей.

«Сбор стоило проводить. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят теоретические занятия, много в сборной молодых игроков, для них попадание в сборную и общение с футболистами, которые зарекомендовали себя, очень полезно. Тренер видит потенциал игроков, которые приходят. Польза от этого есть. Неважно, провели матч или нет», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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Масалитин объяснил бессмысленность сборов российской национальной команды
#тренер
#матч
#игры
#футболист
#спорт
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Масалитин раскрыл, с кем могла бы сыграть сборная РФ
Масалитин предложил сборной РФ сыграть с молодёжной командой
11 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Pixfly

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
«Если нет сборных, с которыми можно сыграть, можно было бы вызвать ребят из молодёжной команды, сыграть с ними. И с клубом можно сыграть. Но тогда не надо проводить двухнедельный сбор. Можно было бы собраться на 2-3 дня и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

А полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказал мнение о том, что качество РПЛ сейчас упало.

«Если по-честному говорить, качество упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных спортсменов», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Глебов.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.

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Нигматуллин объяснил, почему сборной РФ не надо играть с командой Медиалиги

Горшков рассказал о впечатлениях от открытой тренировки сборной РФ
#спорт
#качество
#мнение
#тренировки
#рпл
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Нигматуллин объяснил, почему сборной РФ не надо играть с командой Медиалиги
Нигматуллин не увидел смысла в игре сборной РФ с командой Медиалиги
11 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.
«Я не вижу смысла присоединяться к огромному количеству вымышленных предположений на тему того, с кем сыграть сборной России. Играть с Медиалигой я тоже смысла не вижу. Каждый по-своему хорош. Если перемешивать профессиональный футбол с медиафутболом, то будет избиение», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Нигматуллин.

Также Руслан Нигматуллин прокомментировал признание полузащитника «Локомотива» Алексей Батраков лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Алексей Бартаков безоговорочно был лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в прошедшем месяце», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Нигматуллин.

Ранее защитник сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России, отметив, что всё прошло хорошо.

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#спорт
#футбол
#тренировки
#чемпионат
#спортсмены
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Горшков рассказал о впечатлениях от открытой тренировки сборной РФ
11 октября 2024, 13:50

Фото: iStock/matimix

Защитник сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России, отметив, что всё прошло хорошо.
Он также выразил некоторое сожаление об отмене матча со сборной Пакистана.

«Тренировка прошла хорошо, было прикольно. Интересный опыт. Расстроился ли, что матч с Пакистаном не состоялся? Немного. Хотелось поиграть. Какого соперника выбрал бы для сборной? Не мне выбирать — сыграем с кем скажут», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Горшков.

А в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 октября, на главной арене стадиона «Петровский» пройдёт второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова». Уточняется, что событие организовано при поддержке газеты «Вечерний Санкт-Петербург». За приз будут бороться 10 команд.

«Отношение к футболу у меня особое. Год назад, когда мы только возрождали эти знаменательные соревнования, я говорил, как надеюсь на их развитие. И я искренне рад, что всё получилось! Матчи теперь ежегодные, а на поле вместе со взрослыми будут выходить дети. Это и спорт, и дань прошлому, и взгляд в будущее. Желаю всем участникам успехов и обойтись без травм. Ждём красивых игр!» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель ЗакСа Александр Бельский.

Ранее сообщалось, что заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово Московской области.

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#спорт
#турнир
#матч
#соревнования
#спортсмены
#футбол
#сборная россии
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Финал Всероссийского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в Домодедово
11 октября 2024, 10:58

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово. Соревнования пройдут 20 октября на территории манежа «Авангард», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В фестивале примут участие команды воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров Подмосковья и команды детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особенными участниками фестиваля станут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев приглашён в качестве почётного гостя соревнований.

Молодых футболистов ждут групповые игры, матчи плей-офф, соревнования «Король пенальти», автограф-сессии, мастер-классы от известных спортсменов и развлекательные мероприятия.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, в котором участники фестиваля встретятся с командой профессиональных футболистов. В звёздную сборную войдут такие известные спортсмены, как Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычёв и другие.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#дети
#матч
#соревнования
#спортсмены
#мероприятия
#игры
#футбол
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Подмосковные юниоры победили на всероссийском турнире по голболу
11 октября 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотые медали завоевали две сборные Московской области в своих группах на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по голболу среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Обе команды Московской области сумели пройти весь турнир без единого поражения. В финале подмосковная команда юниоров обыграла сборную Адыгеи со счётом 13:3, а юниорки из Московской области победили представительниц Нижегородской области со счётом 5:1», — говорится в сообщении.
Кроме того, лучшим игроком турнира признан подмосковный голболист Богдан Шестаков, лучшим бомбардиром турнира стала капитан сборной команды юниорок Московской области Ярослава Полушкина, а лучшим тренером соревнований — наставник подмосковной команды Дмитрий Шипилов.

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#медали
#московская область
#турнир
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Серпуховские спортсмены завоевали медали турнира по смешанным боевым искусствам
11 октября 2024, 09:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали на турнире по смешанным боевым искусствам (ММА) в Долгопрудном спортсмены из Серпухова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Награды высшего достоинства выиграли серпуховское бойцы Иван Павлов, Артур Мурадян и Андрей Иванов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Максим Михеев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все четверо медалистом являются воспитанниками секции спортивной борьбы «Панкратион» серпуховского дворца культуры «Россия». Руководитель секции Олег Одинцов отметил заслуги бойцов и добавил, что такие турниры позволяют спортсменам обмениваться опытом и повысить свой уровень мастерства.

Турнир по турнире по смешанным боевым искусствам проходил в Долгопрудном 6 октября, его участниками стали более 380 спортсменов из разных регионов России.

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#серпухов
#спорт
#турнир
#соревнования
#борьба
#медали
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Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу
10 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» победили команду «Протон» из Саратова и вышли в одну четвёртую финала Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Поздравляю «Заречье» с очередной победой над саратовским «Протоном» в одной восьмой Кубка России. Выиграли «всухую» — 3:0. Вышли в четвертьфинал Кубка. Видна сыгранность команды. Хорошая «разминка» перед игрой с московским «Динамо», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
В министерстве отметили, что помимо команды «Заречье-Одинцово», в четвертьфинал Кубка России вышли красноярский «Енисей», нижегородская «Спарта», «Динаио-Метар» из Челябинска, «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, столичная команда «Динамо», «Локомотив» из Калининградской области и казанский «Динамо-Ак Барс».

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#минспорта мо
#волейбол
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#московская область
#подмосковье
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