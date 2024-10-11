Сборная Австралии по футболу выразила отношение к товарищескому матчу с РФ

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Федерация футбола Австралии сообщила, что сборная страны сейчас не намерена проводить товарищеский матч с национальной командой России.
В Федерации пояснили Metaratings.ru, что график официальных матчей их национальной уже распланирован до июня 2025 года. Кроме того, сборная Австралии не заинтересована в каких-либо товарищеских играх, причём это касается не только России, но и команд других стран в том числе.
До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин призывал сборную России не играть с командой Медиалиги.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
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До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин призывал сборную России не играть с командой Медиалиги.
«Сборной не надо играть с командой Медиалиги. Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Не надо путать национальную сборную и медиапроект», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
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Мелисса Тимофеева