Георгий Джикия станет свободным агентом после отказа «Химкам» в лицензии
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, подтвердил информацию о том, что клуб, скорее всего, не получит лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге. В результате этого все игроки команды, включая Джикию, получат возможность покинуть клуб без компенсаций.
В эксклюзивном интервью Metaratings.ru Кузьмичев отметил, что задолженность по зарплате перед Джикией существует и является существенной. В ближайшее время агент планирует встретиться с руководством клуба для обсуждения данной ситуации. После переговоров Джикия примет решение о дальнейших действиях, включая возможность обращения в палату.
Также агент высказался о будущем «Химок» в РПЛ, подчеркнув необходимость соблюдения регламента при замене клуба в лиге.
Георгий Джикия присоединился к «Химкам» в последний день летнего трансферного окна 2024 года на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года с опцией продления.
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