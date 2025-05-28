Георгий Джикия станет свободным агентом после отказа «Химкам» в лицензии

28 мая 2025, 13:42

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Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, подтвердил информацию о том, что клуб, скорее всего, не получит лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге. В результате этого все игроки команды, включая Джикию, получат возможность покинуть клуб без компенсаций.