Колосков поделился ожиданиями от матча Россия – Сирия

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сирии, отметив, что сирийская сборная посильнее брунейской.
«Особенного ничего ждать не приходится. Хотелось бы получить положительные эмоции и от самой игры, и от голов. Какие-то открытия мы вряд ли увидим, но надо получить удовольствие от игры. Будет ли счёт разгромным? Нет. Сирия — это не Бруней, команда посильнее. Но я и не думаю, что Карпин ставит задачу побить рекорды. У него задачи футбольные, тактические», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.
Также Вячеслав Колосков высказался о необходимости товарищеских матчей сборной России в регионах страны.
«РФС старается это делать. Встречи проходили и в Волгограде, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в Самаре. Сборная выступает там, где есть современные большие стадионы. Хотя в тот же Краснодар из-за закрытия воздушного пространства добираться было непросто. Футболисты ехали кто на чём. Считаю, и в дальнейшем следует играть на периферии» — отметил в беседе с RT Колосков.
Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что за недопуском нашей сборной к отбору на ЧМ стоят США.
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