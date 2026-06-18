Президент РФС Колосков: «Я не уверен, что расширение FAN ID — это правильное решение»
Президент РФС Вячеслав Колосков не поддержал расширение FAN ID
Cоветский и российский спортивный функционер, ключевой архитектор современного управления российским футболом, первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о расширении FAN ID в беседе с Metaratings.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что речь идёт исключительно о домашних играх команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Для меня это неожиданно. Я говорил, что FAN ID сыграл свою положительную роль, так как у нас нет никаких антиобщественных проявлений. Никаких петард, никаких драк, поэтому считал, что от этой системы можно отказаться. Видимо, нет. Я не уверен, что расширение FAN ID — это правильное решение. Я думал, что его отменят. Лучшее враг хорошего, но если введут, то придется подчиниться, хотя у меня есть FAN ID», — сказал Колосков.