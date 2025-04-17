Названы пять лучших вратарей в РПЛ

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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал пятерых лучших голкиперов российского чемпионата на сегодняшний день.
«Назвать пять лучших вратарей РПЛ на данный момент? Не сильно слежу за РПЛ сейчас. Акинфеев, Агкацев, Максименко, Лунёв, Лантратов», — отметил Шунин в интервью Metaratings.ru.
Напомним, Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. За время своей спортивной карьеры он шесть раз становился чемпионом России, а также по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Вратарь был обладателем Кубка УЕФА.
Ранее Акинфеев заявлял, что хочет отыграть 1000 матчей в своей карьере.
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