Тренер сборной России по синхронному плаванию уверена в успехе паралимпийцев на олимпиаде в Италии

Тренер Ромашина заявила об отличной форме российских паралимпийцев
Фото: istockphoto/cmcderm1

Российские паралимпийцы подошли к соревнованиям в отличном состоянии, заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Ее слова приводит Regnum.



По словам Ромашиной, она ожидает от российских спортсменов высоких результатов на предстоящих Играх и назвала их гордостью страны. Тренер отметила, что за выступлениями паралимпийцев будут следить и переживать болельщики по всей России.

«Наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», — добавила собеседница.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на состязания в Италии. Россияне впервые с 2014 года выступят на Играх под флагом и гимном. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Никита Кротов

