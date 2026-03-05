Тренер сборной России по синхронному плаванию уверена в успехе паралимпийцев на олимпиаде в Италии

05 марта 2026, 22:05

Тренер Ромашина заявила об отличной форме российских паралимпийцев

Фото: istockphoto/cmcderm1

Российские паралимпийцы подошли к соревнованиям в отличном состоянии, заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Ее слова приводит Regnum.





По словам Ромашиной, она ожидает от российских спортсменов высоких результатов на предстоящих Играх и назвала их гордостью страны. Тренер отметила, что за выступлениями паралимпийцев будут следить и переживать болельщики по всей России.





«Наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», — добавила собеседница.