«Большое испытание»: Губерниев раскрыл ожидания от матча ЦСКА с «Краснодаром»

Губерниев: матч ЦСКА с «Краснодаром» будет большим испытанием для обеих команд
Комментатор и футбольный эксперт Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от встречи ЦСКА и «Краснодара» в седьмом туре РПЛ. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
После шести туров «Краснодар» возглавляет таблицу с 15 очками, ЦСКА идёт вторым, набрав 14 баллов.
«Это будет очень большое испытание для обеих команд. Мне кажется, что ЦСКА всё-таки выглядит собраннее в начале этого сезона. «Краснодару» было сложно выиграть титул, а удержать втройне сложнее. Поэтому, как в таких случаях говорят, игра за шесть очков. Но это ещё и возможность показать хорошую уверенность в себе владельцам и болельщикам. Поэтому игра будет очень хорошая и, думаю, будет боевая ничья — 2:2», — высказался Губерниев.
Матч пройдёт 31 августа на «ВЭБ-Арене» и начнётся в 18:00 мск. Перед этим Губерниев высказывался о судьбе Валерия Карпина в качестве тренера.