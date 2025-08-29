«Большое испытание»: Губерниев раскрыл ожидания от матча ЦСКА с «Краснодаром»

29 августа 2025, 16:12

Губерниев: матч ЦСКА с «Краснодаром» будет большим испытанием для обеих команд

Фото: istockphoto/NiseriN

Комментатор и футбольный эксперт Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от встречи ЦСКА и «Краснодара» в седьмом туре РПЛ. Об этом пишет портал Metaratings.ru.





После шести туров «Краснодар» возглавляет таблицу с 15 очками, ЦСКА идёт вторым, набрав 14 баллов.





«Это будет очень большое испытание для обеих команд. Мне кажется, что ЦСКА всё-таки выглядит собраннее в начале этого сезона. «Краснодару» было сложно выиграть титул, а удержать втройне сложнее. Поэтому, как в таких случаях говорят, игра за шесть очков. Но это ещё и возможность показать хорошую уверенность в себе владельцам и болельщикам. Поэтому игра будет очень хорошая и, думаю, будет боевая ничья — 2:2», — высказался Губерниев.