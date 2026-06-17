Колосков высказался о расширении FAN ID на Кубок России

17 июня 2026, 18:38

Колосков усомнился в правильности расширения FAN ID на Кубок России

Фото: iStock/gorodenkoff

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против возможного введения системы FAN ID на матчах FONBET Кубка России. Его слова приводит Metaratings.ru.





Ранее «РБ Спорт» сообщил, что речь идет о домашних играх команд РПЛ в новом сезоне. Колосков признался, что для него эта новость стала неожиданностью. Он отметил, что система сыграла положительную роль — на стадионах нет антиобщественных проявлений, петард и драк — и он полагал, что от FAN ID можно отказаться.

«Видимо, нет. Я не уверен, что расширение FAN ID — это правильное решение. Я думал, что его отменят. Лучшее враг хорошего, но если введут, то придется подчиниться, хотя у меня есть FAN ID», — добавил собеседник издания.