Колосков высказался о расширении FAN ID на Кубок России
Колосков усомнился в правильности расширения FAN ID на Кубок России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против возможного введения системы FAN ID на матчах FONBET Кубка России. Его слова приводит Metaratings.ru.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что речь идет о домашних играх команд РПЛ в новом сезоне. Колосков признался, что для него эта новость стала неожиданностью. Он отметил, что система сыграла положительную роль — на стадионах нет антиобщественных проявлений, петард и драк — и он полагал, что от FAN ID можно отказаться.
«Видимо, нет. Я не уверен, что расширение FAN ID — это правильное решение. Я думал, что его отменят. Лучшее враг хорошего, но если введут, то придется подчиниться, хотя у меня есть FAN ID», — добавил собеседник издания.Система «персонифицированной карты болельщика» (FAN ID) действует с июня 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина и сейчас обязательна для всех матчей РПЛ и Суперфинала Кубка России.