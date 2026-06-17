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Колосков высказался о расширении FAN ID на Кубок России

Колосков усомнился в правильности расширения FAN ID на Кубок России
Фото: iStock/gorodenkoff

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против возможного введения системы FAN ID на матчах FONBET Кубка России. Его слова приводит Metaratings.ru.



Ранее «РБ Спорт» сообщил, что речь идет о домашних играх команд РПЛ в новом сезоне. Колосков признался, что для него эта новость стала неожиданностью. Он отметил, что система сыграла положительную роль — на стадионах нет антиобщественных проявлений, петард и драк — и он полагал, что от FAN ID можно отказаться.

«Видимо, нет. Я не уверен, что расширение FAN ID — это правильное решение. Я думал, что его отменят. Лучшее враг хорошего, но если введут, то придется подчиниться, хотя у меня есть FAN ID», — добавил собеседник издания.
Система «персонифицированной карты болельщика» (FAN ID) действует с июня 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина и сейчас обязательна для всех матчей РПЛ и Суперфинала Кубка России.
Лидия Пономарева

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