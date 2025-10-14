Сборная России по футболу впервые обыграла команду из Южной Америки
Сборная России по футболу обыграла Боливию в товарищеском матче. Это стала первая в истории победа отечественных спортсменов над командой из Южной Америки, пишет ТАСС.
Матч прошёл на столичной «ВТБ Арена — Центральном стадионе Динамо» имени Льва Яшина. Бригаду арбитров возглавил черногорский рефери Никола Дабанович.
Сборная России открыла счет уже на 18-й минуте усилиями Лечи Садулаева. Незадолго до перерыва Алексей Миранчук удвоил преимущество хозяев поля. Окончательную точку в матче поставил Иван Сергеев, отличившийся на 57-й минуте.
Эта победа стала очередным успешным результатом для российской сборной в текущем году. В четырёх последних встречах команда одержала три победы при одной ничьей. Ранее россияне разгромили Катар и Беларусь с одинаковым счётом 4:1, одолели Иран (2:1) и сыграли безголевую ничью с Иорданией (0:0).
