Президент «Динамо» Гаджиев накануне 80-летия сделал заявление об усталости
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что не теряет интереса к футболу. На вопрос, не наступает ли у него усталость от этого вида спорта, Гаджи ответил, что его отношение не изменилось.
В интервью «Metaratings.ru» Гаджиев пояснил, что всегда чувствует усталость, когда в его жизни нет футбола.
«Я всегда устаю без футбола. Я могу устать от людей, которые им занимаются. Но не от футбола как от любимого дела. Разве что совсем капельку», — высказался футболист.Спортсмен отметил, что регулярно общается с рядом российских специалистов. Он назвал имена Сёмина, Газзаева, Черчесова, Гершковича и Игнатьева. По его словам, никто из них не потерял интереса к футболу.
«Друг от друга мы можем устать, а от футбола — нет», — добавил Гаджи с юмором.Гаджиев возглавляет махачкалинское «Динамо» с 2021 года. 28 октября ему исполнится 80 лет.