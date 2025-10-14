Президент «Динамо» Гаджиев накануне 80-летия сделал заявление об усталости

14 октября 2025, 18:38

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев объяснил, от чего устают тренеры

Фото: Istock/Rost-9D

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что не теряет интереса к футболу. На вопрос, не наступает ли у него усталость от этого вида спорта, Гаджи ответил, что его отношение не изменилось.





В интервью «Metaratings.ru» Гаджиев пояснил, что всегда чувствует усталость, когда в его жизни нет футбола.

«Я всегда устаю без футбола. Я могу устать от людей, которые им занимаются. Но не от футбола как от любимого дела. Разве что совсем капельку», — высказался футболист.

«Друг от друга мы можем устать, а от футбола — нет», — добавил Гаджи с юмором.