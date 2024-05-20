Сборная Подмосковья победила на чемпионате России по кёрлингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В финальном матче чемпионата подмосковная сборная одержала победу над сборной Москвы. В составе команды-победительницы выступали Анастасия Мищенко, Михаил Васьков, Ирина Рязанова и Александр Ерёмин», — говорится в сообщении.В региональном Минспорта отметили, что подмосковные кёрлингисты становятся чемпионами России третий раз подряд. Кроме того, награду чемпионата «За спортивное мастерство» также получил представитель Подмосковья Алексей Стукальский, игравший за команду «Московская область-2».
Чемпионат страны по кёрлингу проводился в Иркутске с 14 по 20 мая, в турнире приняли участие 16 команд.
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