Столичный храм устроит для воспитанников воскресной школы турнир по боксу

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Соревнования по боксу проведут для воспитанников спортивной секции воскресной школы при столичном храме Рождества Христова в Черкизове, об этом сообщил настоятель храма Максим Абд.
«Секция по боксу при воскресной школе работает уже четыре года, в ней занимаются дети в возрасте от пяти до 16 лет, все занятия бесплатные. Соревнования для ребят проходят на территории храма уже три года, в них участвуют спортсмены от шести до 17 лет. Всего в них уде приняли участие 150 человек», — говорится в сообщении.В этом году турнир по боксу назначен на 24-25 мая. В первый день будут проводиться предварительные поединки, во второй — финальные. Кроме того, 25 мая состоится награждение победителей и участников соревнований.
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