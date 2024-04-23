Подмосковье станет участником всероссийского финала турнира «Белая ладья»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Не так давно мы уже проводили в Королеве космический турнир, где я сыграл с космонавтами МКС и дал сеанс одновременной игры. Гимназию имени Примакова можно назвать государством в государстве. Там уже много лет идет очень большая поддержка шахмат, есть сильная команда, которой руководит гроссмейстер Игорь Ягупов. Мы стараемся развивать шахматы по всей Московской области: открыли шахматные школы, секции, академии», — поделился президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
Стоит отметить, что после соревнований для участников прошла автограф-сессия многократного чемпиона мира гроссмейстера Сергея Карякина. Кроме этого, победители будут переставлять Подмосковье на всероссийском этапе «Белой ладьи» в Сочи в июне 2024 года
Читайте также:
Юные спортсмены из Каширы завоевали 11 медалей на турнире по дзюдо
В Подмосковье стартует открытие велозаездов Gran Fondo
Сборная Подмосковья выиграла семь медалей Первенства России по дзюдо