В Звёздном городке откроют шахматный клуб гроссмейстера Карякина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Соглашение о создании шахматной школы подписали глава Звёздного городка Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Подмосковья Альберт Миннуллин. Церемония прошла во время финальных областных соревнований «Белая ладья», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.В Звёздном городке проводились партии в формате «космос – земля». Первый матч такого формата прошёл в 1970 году. В нём участвовали находящиеся на борту космического корабля «Союз-9» советские космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов.
Как напомнили в Минспорта, в ноябре академия Карякина начала работу в технолицее им. В. И. Долгих в Истре. Тогда сообщалось, что эта школе не станет последней в регионе.
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