Команда из Электросталь стала обладателем Кубка России по хоккею на траве

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная команда Динамо-Электросталь стала обладателем Кубка России по хоккею на траве среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по хоккею на траве среди женских команд прошёл с 12 по 17 мая в Казани.
Ранее спортсменки «Динамо-Электросталь» завоевали четвёртый подряд Суперкубок России по хоккею на траве.
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«В встрече за главный трофей турнира команде из Московской области противостояли хозяйки соревнований – «Ак Барс-Динамо». В основное время выявить победителя так и не удалось, обе команды забросили по два мяча. Лишь серия послематчевых буллитов определила обладателя Кубка России 2024 года. Три удачных взятия ворот обеспечили электростальскому «Динамо» победу в соревнованиях», — поделились в министерстве.
Ранее спортсменки «Динамо-Электросталь» завоевали четвёртый подряд Суперкубок России по хоккею на траве.
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Мира Полтева