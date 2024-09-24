Команда из Подмосковья выиграла бронзу чемпионата России по мини водному поло

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль чемпионата России по мини водному поло среди мужчин завоевала команда «Штурм-2002» из Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В своей группе команда «Штурм-2002» одержала три победы — над спортсменами из Ростовской области, Красноярского края и Воронежа. В четвертьфинале «Штурм-2002» оказался сильнее команды СШОР-2 из Астраханской области, а в битве за третье место ватерполисты из Московской области обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Чемпионат России по мини водному поло проходил в открытом 50-метровом бассейне в городе Туапсе 20 и 21 сентября.
В областном Минспорта напомнили, что мини водное поло отличается от стандартного водного поло уменьшенными размерами поля и ворот, а также неограниченностью продолжительности игры и атаки.
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