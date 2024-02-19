Команда Подмосковья стала призёром Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Московской области заняла третье место в медальном зачёте Всероссийской спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. Подмосковные спортсмены завоевали 34 награды – 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.
Первенствовала в зачёте команда Москвы с 51 медалью – 18 золотыми, 19 серебряными и 14 бронзовыми. Вторыми стали спортсмены из Санкт-Петербурга, у которых 16 золотых, восемь серебряных и 15 бронзовых медалей.
Соревнования проводились с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов – Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краёв.
Соревнования прошли по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. 2,5 тыс. сильнейших спортсменов страны разыграли 108 комплектов наград в 14 видах спорта.
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Лора Луганская