На Кубок Николая Японского в Мытищах ждут более 5 тысяч участников

Фото: Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Роман Яковлев
Участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» в этом году станут около 5 тысяч человек. Турнир состоится 23-25 февраля в Мытищах, рассказал председатель межъепархиальной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московской митрополии, протоиерей Кирилл Соколов.
«Фестиваль будет проходить в статусе патриаршего второй год подряд. Раньше мы проводили турнир в Пушкине, но число участников постоянно росло, и мы решили попросить поддержку у городского округа Мытищи. Фестиваль снова пройдёт в ледовом дворце «Арена Мытищи», и в этом году количество спортсменов вырастет — ждём как минимум 5 тысяч человек из разных регионов России и из-за рубежа», – отметил Соколов.Он добавил, что зрителей в этом году ждёт обновлённая концертная программа.
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