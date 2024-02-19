В женском чемпионате Европы по боксу примут участие пять спортсменок из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять спортсменок, представляющих Московскую область, вошли в команду России на чемпионате Европы по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В национальную сборную по итогам отбора попали Дарима Сандакова из Дмитровского городского округа (весовая категория — до 70 кг), Кристина Ткачёва (весовая категория свыше 81 кг) и Екатерина Куц (весовая категория до 50 кг) из Химок, а также Елена Бабичева (весовая категория до 63 кг) и Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг) и городского округа Домодедово», — говорится в сообщении.Чемпионате Европы по боксу среди женщин будет проводиться в столице Сербии — Белграде — с 15 по 29 апреля текущего года.
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