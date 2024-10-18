Юная каратистка из Королёва завоевала золото турнира «Кубок мужества»

Ульяна Москаленко (Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв)
Золотую медаль завоевала на международном турнире по карате «Кубок мужества» воспитанница королёвской спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Ульяна Москаленко, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королёв.
«Ульяна Москаленко показала прекрасный уровень подготовки и завоевала первое место в категории «ката», — говорится в сообщении.Турнир по карате «Кубок мужества» проходил в столице республики Беларусь Минске. Участие в соревнованиях приняли белорусские и российские спортсмены, а также каратисты из Объединённых Арабских Эмиратов. Соревнованиях проводились в индивидуальных и командных комплексах (ката) и в контактном виде (кумите).
Спортшкола «Металлист» в Королёве уже более 20 лет проводит занятия по карате, самбо, тхэквондо, дзюдо и хоккею. Воспитанники школы участвуют в соревнованиях самого высокого уровня.
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