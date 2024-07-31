Команда Подмосковья впервые выиграла Спартакиаду учащихся по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Подмосковья по лёгкой атлетике заняла первое место в командном зачёте XII всероссийской летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда взяла рекордное количество медалей Спартакиады – 18, в том числе семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Второе место заняла команда Краснодарского края, третье – учащиеся Санкт-Петербурга.
Летняя XII Спартакиада учащихся России проводилась с 25 по 29 июля в Краснодаре. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«В заключительный день соревнований атлеты из Московской области установили новый рекорд России в смешанном эстафетном беге 4 по 400 метров среди спортсменов до 18 лет. Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировал за 3 минуты 28,95 секунды», – отметили в министерстве.
Летняя XII Спартакиада учащихся России проводилась с 25 по 29 июля в Краснодаре. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская