Подмосковные юниорки взяли золото первенства России по футболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская сборная команда Московской области одержала победу на первенстве России среди юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Финальный матч представительницы Подмосковья провели со сборной командой Москвы и победили со счётом 2:0. Голы забили Кира Даниленкова и Алина Дресвянская», — говорится в сообщении.Кроме того, по итогам соревнований три подмосковные спортсменки были отмечены индивидуально. Лучим игроком первенства признали Алину Мочунову, лучшим игроком команды — Анастасию Черноусову, а лучшим бомбардиром Алину Дресвянскую.
В министерстве отметили, что на пути к золотой медали первенства команда Московской области обыграла, кроме москвичек, башкирскую сборную, представительниц Ставропольского рая и Астраханской области, а также команду из Волгоградской области, которая завоевала бронзовую медаль.
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