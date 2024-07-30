Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл этап Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Яхтсмен из Московской области Сергей Комиссаров завоевал золото в финале Кубка России и международных соревнований по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Подмосковный яхтсмен стал лучшим в классе «лазер-стандарт», обойдя представителей Санкт-Петербурга и Москвы», – рассказали в ведомстве.В соревнованиях участвовали более 170 спортсменов из Московской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, Краснодарского края, Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. В параллельном зачёте «Открытый Кубок Содружества» выступили спортсмены из России и Белоруссии.
Третий этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и второй этап «Открытого Кубка Содружества» проходили в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге.
Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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