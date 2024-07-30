Кубок чемпионов Swimcup собрал на Пироговском водохранилище более 300 пловцов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 300 любителей плавания на открытой воде из 12 российских регионов вышли на старт международного Кубка чемпионов Swimcup на Пироговском водохранилище в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Профессиональные пловцы и любители участвовали в заплывах на 300, 1000 и 1852 м. Также состоялся старт в ластах на 1852 м. Одним из самых зрелищных заплывов стала командная эстафета 3 по 300 м.
Результаты соревнований можно на сайте.
Регистрация на все заплывы открыта на сайте мероприятия.
В текущем сезоне в Московской области прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.
В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать о проекте подробное можно на сайте.
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Результаты соревнований можно на сайте.
«В этом сезоне август будет особенно жарким. Впереди три старта в Московской области, которые внесут кардинальные изменения в первые строчки списка лидеров. Ждем всех любителей плавания на стартах на Пестовском водохранилище, на пляже Рублёво в Красногорске и на Озернинском водохранилище», – сказал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.Следующий турнир в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдёт 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем любители плавания соберутся 18 августа в Красногорске на пляже Рублёво в акватории бухты Живописная. Заключительный летний заплыв запланирован на 31 августа в Рузском городском округе.
Регистрация на все заплывы открыта на сайте мероприятия.
В текущем сезоне в Московской области прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.
В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать о проекте подробное можно на сайте.
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Лора Луганская