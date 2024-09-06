В Рузе состоится заключительный этап велосипедного сезона Gran Fondo

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
22 сентября 2024 года в Рузском и Можайском городских округах пройдёт ежегодная велогонка Gran Fondo. Это будет пятый старт в Подмосковье и последний в сезоне, сообщает пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Регистрация для участия доступна на сайте проекта.
Любители велосипедного спорта смогут выбрать одну из трёх дистанций различной протяжённости (30 км, 50 км или 96 км) или формат гонки. Старт и финиш трассы будут расположены на площади перед администрацией Рузского городского округа. Стартовый городок разместится на территории Дворца водных видов спорта «Руза».
Трасса в Рузе считается домашним маршрутом для Gran Fondo, так как здесь уже в течение девяти лет завершается велосипедный сезон в Подмосковье. Впервые гонка Gran Fondo прошла в этом городском округе в 2018 году и была приурочена к празднованию 690-летия города.
Для жителей и гостей Рузского городского округа сообщаем, что во время велогонки движение автотранспорта по маршруту Руза — Воронцово — Тетерино — Клементьево — Руза будет ограничено с 8:00 до 15:00 22 сентября 2024 года. Напомним, что в велосипедном сезоне 2024 года на территории Московской области уже состоялись четыре старта серии — в Лотошине, Волоколамске, Серпухове и Ногинске.
Мероприятие будет проводиться 22 сентября 2024 года в Рузском городском округе, Северном микрорайоне, доме 10, во Дворце водных видов спорта «Руза».
Программа мероприятия:
8:00 — выдача стартовых пакетов;
9:30 — начало гонки (группа С);
9:40 — начало гонки (группа D и женская «Элита»);
10:00 — старт заезда на 96 километров;
10:10 — старт заезда на 50 километров;
10:40 — начало гонки (среди мужчин из категории «Элита)»;
10:45 — начало гонки для группы А;
11:00 — начало гонки для группы В;
11:10 — старт заезда на 30 километров;
14:00–14:30 — церемония награждения.
Gran Fondo — это серия шоссейных велосипедных гонок, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта на одной трассе. В России мероприятие проводится с 2016 года, и за этот период в нём приняло участие более 150 тысяч человек. Трассы Gran Fondo Russia проходят по живописным маршрутам вблизи крупных городов, предлагая сочетание скоростных велогонок и длительных прогулок на велосипеде. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья». Соревнования в рамках этой серии проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».
6+
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Любители велосипедного спорта смогут выбрать одну из трёх дистанций различной протяжённости (30 км, 50 км или 96 км) или формат гонки. Старт и финиш трассы будут расположены на площади перед администрацией Рузского городского округа. Стартовый городок разместится на территории Дворца водных видов спорта «Руза».
Трасса в Рузе считается домашним маршрутом для Gran Fondo, так как здесь уже в течение девяти лет завершается велосипедный сезон в Подмосковье. Впервые гонка Gran Fondo прошла в этом городском округе в 2018 году и была приурочена к празднованию 690-летия города.
Для жителей и гостей Рузского городского округа сообщаем, что во время велогонки движение автотранспорта по маршруту Руза — Воронцово — Тетерино — Клементьево — Руза будет ограничено с 8:00 до 15:00 22 сентября 2024 года. Напомним, что в велосипедном сезоне 2024 года на территории Московской области уже состоялись четыре старта серии — в Лотошине, Волоколамске, Серпухове и Ногинске.
Мероприятие будет проводиться 22 сентября 2024 года в Рузском городском округе, Северном микрорайоне, доме 10, во Дворце водных видов спорта «Руза».
Программа мероприятия:
8:00 — выдача стартовых пакетов;
9:30 — начало гонки (группа С);
9:40 — начало гонки (группа D и женская «Элита»);
10:00 — старт заезда на 96 километров;
10:10 — старт заезда на 50 километров;
10:40 — начало гонки (среди мужчин из категории «Элита)»;
10:45 — начало гонки для группы А;
11:00 — начало гонки для группы В;
11:10 — старт заезда на 30 километров;
14:00–14:30 — церемония награждения.
Gran Fondo — это серия шоссейных велосипедных гонок, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта на одной трассе. В России мероприятие проводится с 2016 года, и за этот период в нём приняло участие более 150 тысяч человек. Трассы Gran Fondo Russia проходят по живописным маршрутам вблизи крупных городов, предлагая сочетание скоростных велогонок и длительных прогулок на велосипеде. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья». Соревнования в рамках этой серии проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».
6+
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Дайана Хусинова