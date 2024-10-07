Непомнящий объяснил закономерность победы ЦСКА над «Динамо»

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Российский тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, назвав её вполне закономерной.
«Динамо» перестроило игру. Второй тайм не скажу, что резко отличался от первого. ЦСКА имел меньше шансов, потому что динамовцы строже играли в обороне, но владели инициативой. И такой скользкий счёт не говорит, что «Динамо» переигрывало. Игра была равная. «Армейцы» в первом тайме тактически переиграли соперника. А во втором тайме динамовцы разобрались, сделали правильные выводы. Победа ЦСКА вполне закономерная», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Непомнящий.
ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ со счётом 2:1.
Ранее бывший футболист Валерий Масалитин делился ожиданиями от матча Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком», отмечая, что игра будет непредсказуема.
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