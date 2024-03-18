Команда «Спарта» из Егорьевска победила во всероссийских соревнованиях по футболу

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Перед началом матча ребятам предоставилась возможность взять автограф у легенды российского футбола Алексея Смертина, который играл в составе Сборной России. Знаменитый футболист поделился с ребятами интересными историями из своей жизни. Юный нападающий команды «Спарта» Никита Гусев, в своем интервью каналу «Маховая, 9»-рассказал о том, чем нравится ему футбол, как проходят интересно тренировки в Семейном центре», — поделились в пресс-службе.
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