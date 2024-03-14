Подмосковные борцы завоевали медали международного турнира в Казахстане

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре медали — две бронзовые и две высшего достоинства — завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Жаксылыка Ушкемпирова, которые проводились в столице Казахстана Астане, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали выиграли представители Подмосковья Алибек Амиров в весовой категории до 55 килограммов и Мансур Саитов в категории до 87 килограммов. Бронзовых наград удостоились Алмаз Мазитов в весе до 50 килограммов и Максим Аверин, соревновавшийся в категории до 97 килограммов», — говорится в сообщении.Всего на счету российской команды в этих соревнованиях оказалось девять медалей: четыре золота, одно серебро и четыре бронзы. Турнир проходил с 10 по 14 марта.
Читайте также:
В шахматном турнире в Подмосковье примут участие спортсмены из четырёх стран
Подмосковье выиграло золото всероссийских соревнований по софтболу
Поздняков: Критерием допуска спортсменов РФ на Олимпиаду будет осуждение СВО
Лев Каштанов