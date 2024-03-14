Подмосковье выиграло золото всероссийских соревнований по софтболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная команда по софтболу стала победителем всероссийских соревнований. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир по софтболу «Петербургская весна» среди юниорок 12-18 лет проходил с 10 по 14 марта в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что лучшим игроком в команде «Звезда» стала Антонина Ильина, а лучшим питчером — Яна Петрова.
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«В турнире принимали участие лучшие спортсменки страны – всего шесть коллективов. Московскую область представляли команды «Звезда» из Тучково, «Калита-1» из Одинцово и «Калита-2» из Голицыно. По итогам проведенных игр первое место завоевали спортсменки «Звезды» из ЦСП №1 Московской области. Девушки из Одинцова замкнули призовую тройку», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева