Команда «ВВА-Подмосковье» победила на чемпионате России по пляжному регби

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки команды «ВВА-Подмосковье» выиграли чемпионат России по пляжному регби, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финале регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над прошлогодним чемпионом — командой «Кубань» из Краснодара со счётом 5:4. Ещё одну команду, претендующую на призовое место — «Витязь» из Перми — представительницы подмосковного клуба победили со счётом 6:3. В результате команда «ВВА-Подмосковье» завоевала золото чемпионата, «Витязь» — серебро, а «Кубань» заняла третье место», — говорится в сообщении.Отмечается, что мужская команда «ВВА-Подмосковье» заняли на чемпионате четвёртое место.
В министерстве также напомнили, что в прошлом году женская команда «ВВА-Подмосковье» стала на чемпионате России второй, уступив краснодарским спортсменкам.
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