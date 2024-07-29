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Команда «ВВА-Подмосковье» победила на чемпионате России по пляжному регби

29 июля 2024, 18:07
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Спортсменки команды «ВВА-Подмосковье» выиграли чемпионат России по пляжному регби, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финале регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над прошлогодним чемпионом — командой «Кубань» из Краснодара со счётом 5:4. Ещё одну команду, претендующую на призовое место — «Витязь» из Перми — представительницы подмосковного клуба победили со счётом 6:3. В результате команда «ВВА-Подмосковье» завоевала золото чемпионата, «Витязь» — серебро, а «Кубань» заняла третье место», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужская команда «ВВА-Подмосковье» заняли на чемпионате четвёртое место.



В министерстве также напомнили, что в прошлом году женская команда «ВВА-Подмосковье» стала на чемпионате России второй, уступив краснодарским спортсменкам.

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Триатлонистка Шорец высказалась о влиянии качества воды в Сене на олимпийцев
Триатлонистка Шорец: Качество воды в Сене не повлияет на спортсменов
29 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/agaliza

Российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.
«Решение перенести просмотр плавательной трассы и тренировку в бассейн верное. Вода грязная и рисковать перед днём старта спортсменам не оправданно. Другое дело — сама гонка. Спортсменам, которые готовятся много лет к Олимпиаде, чаще всего всё равно, где плыть, лишь бы это не повлияло на остальную часть дистанции. Вряд ли кто-то скажет: «Я не полезу в грязную воду», — высказала мнение в беседе с Газета.ру Шорец.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, говоря о церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать произошедшее.

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Украинка Харлан обняла уроженку РФ Башту после поединка на Олимпиаде
29 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинская саблистка Ольга Харлан после выигранного поединка обняла российскую спортсменку Анну Башту, выступающую за Азербайджан, на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, встреча 1/8 финала прошла в понедельник, 29 июля, и завершилась победой украинки со счетом 15:6. При этом после поединка украинская спортсменка обнялась с оппоненткой, которая является уроженкой России, но выступает за Азербайджан.

Напомним, Ольга Харлан после матча ЧМ-2023 отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Позже она рассказала, что после инцидента думала о завершении карьеры. Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение. Кроме того, Харлан была автоматически допущена до Олимпийских игр в Париже.

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#спорт
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Подмосковная гребчиха Новыш взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России
Подмосковная гребчиха взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России
29 июля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Марина Новыш из Подмосковья завоевала две золотые, серебряную и бронзовую награды первенства России по гребному спорту, а также два золота на всероссийском Кубке сильнейших. Соревнования прошли в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На первенстве страны Новыш из Бронниц показала лучший результат в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом К-1ж». Также она стала второй в командной гонке на байдарках-одиночках в тройке с Елизаветой Рябиковой и Татьяной Глумовой. Те же спортсменки выиграли бронзу в командной гонке в каноэ-одиночках. Крометого, 21-летняя Новыш заняла два первых места на Всероссийском турнире «Кубок сильнейших» в «слаломе С-1ж» и «слаломе С-1м» среди взрослых спортсменов», – говорится в сообщении.
Бронзу Кубка сильнейших взял ещё один подмосковный спортсмен – Игорь Михайлов. Он выступал в дисциплине «слалом С-1м».

Первенство России и всероссийский турнир «Кубок сильнейших» по гребному спорту были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов
Чичерин считает самыми талантливыми Жиркова и Кокорина
29 июля 2024, 18:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин высказал мнение о том, что самыми талантливыми российскими футболистами, с которыми ему довелось поработать, являются Юрий Жирков и Александр Кокорин.
«Из российских футболистов два самых талантливых игрока, с которыми я играл, это Жирков и Кокорин. На поле они умели всё. Из легионеров много было крутых. Когда приехал Кураньи, это был запредельный уровень первые два-три сезона. Андрей Воронин — нереальный уровень мастерства», – отметил в беседе с Metaratings.ru Чичерин.

Ранее бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение о том, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев хорошо отыграл сезон не смотря ни на какие излишние ожидания. По его мнению, спортсмен является хорошим игроком.

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#мнение
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Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»
29 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/thomas-bethge

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение о том, что у «Локомотива» есть феноменальный атакующий потенциал.
Он также заявил, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев хорошо отыграл сезон не смотря ни на какие излишние ожидания. По его мнению, спортсмен является хорошим игроком.

«Я не считаю, что у «Локомотива» есть проблемы с атакующими игроками. Есть Воробьёв, Сулейманов, Сарвели, Салтыков, не только один Пиняев. Последний матч с «Динамо» показал, что у «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал. Они не забили верные моменты, играя против «Динамо» лучше, чем с «Акроном», — добавил в беседе с Metaratings.ru Пиняев.

Ранее бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявлял, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.

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#матч
#рпл
#спортсмен
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Пловцы из Подмосковья завоевали пять медалей в финальный день Кубка России
29 июля 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области в финальный день Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали выиграли Александр Степанов в заплыве на 1500 метров вольным стилем и Евгений Рылов в заплыве на 200 метров на спине», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись Виктория Таранникова по итогам старта на 200 метров брассом и Герман Зажирский на дистанции 200 метров баттерфляем. А бронзовую награду завоевала женская команда Подмосковья в комбинированной эстафете 4×100 метров. Участие в этом заплыве приняли Виктория Миронова, Валерия Егорова, Дарья Рогожинова и Татьяна Белоногофф.

Всего на Кубке России по плаванию спортсмены из Московской области завоевали одиннадцать медалей — четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую.

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#плавание
#спорт
#минспорта мо
#медали
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные боксёры завоевали четыре медали Спартакиады учащихся
29 июля 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и три бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XII летней Спартакиады учащихся России по боксу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль подмосковной сборной принесла Ксения Вишневская из Королёва. Она стала лучшей среди девушек 15-16 лет в весовой категории до 48 килограммов», — говорится в сообщении.
Бронзовые медали среди девушек 15-16 лет выиграли Варвара Алексеева и Ногинска, выступавшая в весовой категории до 80 килограммов, и подольчанка Анна Борисова в весовой категории до 50 килограммов.

Кроме того, бронзу среди юношей 15-16 лет завоевал Давид Мамин из Чехова, выступавший в категории до 50 килограммов.

Всего в турнире принимали участие 199 спортсменов из 54 регионов России.

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#бокс
#спартакиада
#медали
#московская область
#подмосковье
#спорт
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Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград чемпионата России по лыжероллерам
29 июля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области заработали шесть медалей чемпионата России по лыжероллерам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В эстафете лучшим стал подмосковный тандем Варвары Прохоровой и Виктории Лукашовой. Бронзу в командном спринте взяла мужская команда в составе Ивана Кочеткова и Ильи Кузнецова.
«Во второй день соревнований копилку региональной сборной пополнили две золотые и две серебряные награды. Воспитанница СШОР «Истина» Виктория Лукашова стала чемпионкой России в дисциплинах «суперспринт на 200 м» и «масс-старт на 20 км». Серебро в той же дисциплине взяли дмитровчанка Екатерина Попова и ещё один представитель СШОР «Истина» Дмитрий Воронин», – говорится в сообщении.
Таким образом, в активе представителей Московской области оказалось шесть медалей: три золотые, две серебряные и бронзовая.

Чемпионат России по лыжероллерам проходил в Рыбинске с 23 по 28 июля. За призы турнира боролись 200 спортсменов из 35 регионов России.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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В Дубне провели мастер-класс по воркауту
29 июля 2024, 09:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Бесплатный мастер-класс провёл для маленьких и взрослых жителей Дубны спортивный центр Street Space в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мастер-класс в честь 68-летия Дубны состоялся на Менделеевской набережной. Почти два часа тренеры обучали всех желающих технике выполнения упражнений на турнике, рукоходах, брусьях и прочих спортивных снарядах, которые есть на любой дворовой площадке города», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
На мастер-классе тренеры показали также впечатляющие трюки: вращения, стойки на турнике, подтягивания на одной руке и прочее. Эти спортивные достижения вдохновили участников мастер-класса и зрителей всех возрастов, так что они активно записывались на тренировки.

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