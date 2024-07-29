Пловцы из Подмосковья завоевали пять медалей в финальный день Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области в финальный день Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали выиграли Александр Степанов в заплыве на 1500 метров вольным стилем и Евгений Рылов в заплыве на 200 метров на спине», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялись Виктория Таранникова по итогам старта на 200 метров брассом и Герман Зажирский на дистанции 200 метров баттерфляем. А бронзовую награду завоевала женская команда Подмосковья в комбинированной эстафете 4×100 метров. Участие в этом заплыве приняли Виктория Миронова, Валерия Егорова, Дарья Рогожинова и Татьяна Белоногофф.
Всего на Кубке России по плаванию спортсмены из Московской области завоевали одиннадцать медалей — четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую.
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