Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби-7

Певица Земфира* не согласна с мнением депутата Государственной Думы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой о значении для страны серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram**.