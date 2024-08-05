Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби-7

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены, представляющие клуб «ВВА-Подмосковье», стали победителями Кубка России по регби-7 среди мужских команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В первый день турнира команда «ВВА-Подмосковье» одержала три победы — в матче с «Богатырями» из Краснодара счёт был 19:12 в пользу представителей Московской области, калининградскую команду «Балтийский шторм» подмосковные регбисты обыграли со счётом 19:14, а игра с командой «Сибирь» из Красноярска завершилась со счётом 5:28 в пользу Подмосковья.
Кубок России по регби-7 проводился в Калининграде 3-4 августа, участие в соревнованиях приняли восемь команд.
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«В четвертьфинале команда «ВВА-Подмосковье» выиграли у сборной Дагестана со счётом 26:12. В полуфинале представители Подмосковья вновь встретились с командой «Сибирь» и победили со счётом 43:0. А в финале Кубка России состоялась ещё одна встреча подмосковных спортсменов с «Богатырями». Игра завершилась победой «ВВА-Подмосковье» со счётом 7:5», — говорится в сообщении.
Кубок России по регби-7 проводился в Калининграде 3-4 августа, участие в соревнованиях приняли восемь команд.
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Лев Каштанов