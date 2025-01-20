Подмосковные самбисты завоевали три медали на юниорском первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Одну из золотых медалей завоевал представитель округа Королёв Степан Солдатенков, выступающий в весовой категории более 98 килограммов. Втрое золото взял Александр Плеханов из округа Подольск, соревнующийся в весовой категории до 58 килограммов», — говорится в сообщении.А на треть ю ступень пьедестала почёта поднялась королёвская самбистка Эвелина Петрова в весовой категории до 54 килограммов.
В областном Минспорта отметили, что первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет проводилось 14-17 января в Суздале.
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