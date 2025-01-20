Теннисистки из Подмосковья вышли в четвертьфинал Australian Open

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер их Московской области вышли в одну четвёртую финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В одной восьмой финала подмосковные спортсменки одержали победу над представительницами Австралии Оливией Гадеки и Кимберли Биррелл. Матч продолжался один час и шесть минут и закончился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Дианы Шнейдер и Мирры Андреевой. На их счету два эйса, четыре реализованных брейк-пойнтов из шести и ни одной двойной ошибки», — говорится в сообщении.В четвертьфинале подмосковные теннисистки встретятся с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема.
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