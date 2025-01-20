Подмосковные фехтовальщицы взяли ещё одно золото первенства России

Горнолыжница из Московской области Анастасия Илюхина выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях среди женщин в дисциплине «парный могул» спортсменка из Подмосковья заняла первое место. Серебряную и бронзовую медали получили представительницы Пермского края.



В турнире принимали участие 36 спортсменов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Московской, Томской областей, Пермского и Красноярского краёв.

С 14 по 19 января 2025 года на территории СТК «Горный воздух» в городе Южно-Сахалинск (Сахалинская область) прошли этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул». Мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».





