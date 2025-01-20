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Подмосковные фехтовальщицы взяли ещё одно золото первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золотую медаль завоевала команда рапиристок из Московской области в финальный день первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, всего на этом турнире представители Подмосковья получили восемь наград разного достоинства, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Сборная «Московская область — 1», в составе которой выступали Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Айла Мамедова и Милана Левчук, заняла первое место в командных соревнованиях рапиристок. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись команды, представляющие Курскую область», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



В министерстве отметили, что всего на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года представители Московской области завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Соревнования проводились в Оре с 11 по 20 января.

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#минспорта мо
#первенство
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#фехтование
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Теннисистки из Подмосковья вышли в четвертьфинал Australian Open
20 января 2025, 15:57

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер их Московской области вышли в одну четвёртую финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В одной восьмой финала подмосковные спортсменки одержали победу над представительницами Австралии Оливией Гадеки и Кимберли Биррелл. Матч продолжался один час и шесть минут и закончился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Дианы Шнейдер и Мирры Андреевой. На их счету два эйса, четыре реализованных брейк-пойнтов из шести и ни одной двойной ошибки», — говорится в сообщении.
В четвертьфинале подмосковные теннисистки встретятся с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема.

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#австралия
#минспорта мо
#московская область
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Подмосковные самбисты завоевали три медали на юниорском первенстве России
20 января 2025, 14:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Одну из золотых медалей завоевал представитель округа Королёв Степан Солдатенков, выступающий в весовой категории более 98 килограммов. Втрое золото взял Александр Плеханов из округа Подольск, соревнующийся в весовой категории до 58 килограммов», — говорится в сообщении.
А на треть ю ступень пьедестала почёта поднялась королёвская самбистка Эвелина Петрова в весовой категории до 54 килограммов.

В областном Минспорта отметили, что первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет проводилось 14-17 января в Суздале.

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#медали
#первенство
#минспорта мо
#московская область
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«Русский Халк» из Люберец побил рекорд мира по числу показательных выступлений
20 января 2025, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Люберчанин Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», установил рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира провёл 10 выступлений за 15 дней в «Тимирязев Центре». Выступления прошли с 3 по 17 января на сцене «Земли спорта» – интерактивной выставки «Город профессий АПК «Я в Агро», организованной Минсельхозом России.
«Во время программы Агаджанян надувал до разрыва грелки, ломал стальные стержни, скручивал походные миски и сковородки. Это стало одним из этапов подготовки Сергея к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он планирует установить весной в честь 80-летия Великой Победы», – рассказали в администрации.
После шоу спортсмен ответил на вопросы посетителей выставки.

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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл второй матч в сезоне у московского «Динамо»
20 января 2025, 11:05

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над московским «Динамо» в рамках девятнадцатого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В непростой борьбе на домашней арене одержана победа со счетом 3:1. Поздравляю, так держать!» — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Матч состоялся в Одинцово и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24). В настоящее время команда «Заречье-Одинцово», имея 13 побед и 6 поражений, занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги по волейболу.

«Второй раз за сезон мы встречаемся с чемпионками России сезона 2022/23, и второй раз доказываем, что мы — сильнее», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

До конца женского чемпионата России по волейболу осталось провести семь игр. Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» проведёт ближайший матч 23 января в Санкт-Петербурге против команды «Ленинградка».

Суперлига по волейболу проходит в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.

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#одинцово
#чемпионат россии
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#подмосковье
#волейбол
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Первый в году матч «Легенд хоккея» собрал в Подольске рекордное число болельщиков
20 января 2025, 10:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый в году матч команды «Легенды хоккея» в Подмосковье объединил более 6 тыс. болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Прославленные спортсмены сыграли с любительской сборной жителей Подольска.
«Мы выкатились на лёд, а нас встретил полный стадион болельщиков, все места заняты. Что может радовать больше, чем такая атмосфера на арене? Хочется поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьёва за этот проект. Он позволяет нам всем объединиться в это непростое время, почувствовать надёжное плечо друга. Для всех нас это большой праздник», – поделился капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Игра состоялась в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По традиции матчи проходят в хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий игру в Подольске провели в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекорда посещаемости за всё время существования проекта.
«6 тыс. зрителей стали свидетелями яркого и эмоционального матча наших легенд с жителями Подмосковья на арене «Витязь» в Подольске. Спасибо хоккеистам, артистам и всем болельщикам за настоящий праздник хоккея», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Основное время противостояния завершилось со счётом 4:4. Сборной подольчан удалось забросить шайбу благодаря стремительному натиску после замены вратаря на полевого игрока. В серии послематчевых буллитов хозяева площадки оказались сильнее мэтров хоккея, реализовав две попытки – 2:0.

Вместе с Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли такие прославленные хоккеисты, как Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.

К игрокам присоединились артисты театра и кино Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Жаль, что проиграли, но соперники были великолепны. Когда я рос, такого не было. Мы сами каждую зиму заливали хоккейную площадку в обычном дворе. А ведь чемпионы выходят именно из дворов», – рассказал Андреев.
Руководил игрой звёздных хоккеистов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. А телеведущая Наталья Кларк заняла место на тренерском мостике команды жителей.

В состав сборной Подольска вошли глава округа Григорий Артамонов, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО. Комментировал матч спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Перед началом гала-матча Коньков и Батыршин провели мастер-класс для юных хоккеистов городского округа, в ходе которого поделились секретами хоккейного мастерства.

По данным министерства, с момента старта проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Игры суммарно собрали более 50 тыс. болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковная команда победила на чемпионате России по фоновой ходьбе
20 января 2025, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Победу на чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024» в категории «Северная ходьба» одержала команда Коломенского завода, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Чемпионат проводился в течение месяца. Победитель определялся по рейтингу, который рассчитывался как сумма среднеарифметического количества шагов всех участников команды за день соревнований. При этом в зачет шло не больше 25 тысяч шагов в день», — говорится в сообщении.
В команде Коломенского завода состояло 17 человек, в среднем каждый из них сделал 659 652 шага.

Всего в чемпионате приняли участи 3 тысяч команд из 80 российских регионов. Все вместе они сделали более 50 млрд шагов, что составляет свыше 38 млн километров.

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Спортсменка из Подмосковья выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу
20 января 2025, 09:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Горнолыжница из Московской области Анастасия Илюхина выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На соревнованиях среди женщин в дисциплине «парный могул» спортсменка из Подмосковья заняла первое место. Серебряную и бронзовую медали получили представительницы Пермского края.

В турнире принимали участие 36 спортсменов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Московской, Томской областей, Пермского и Красноярского краёв.

С 14 по 19 января 2025 года на территории СТК «Горный воздух» в городе Южно-Сахалинск (Сахалинская область) прошли этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул». Мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Перед инаугурацией Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком
20 января 2025, 05:29

Фото: iStock/vchal

В своей речи перед сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом пишут РИА Новости.
«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда», — заявил Трамп.

В частности президент хвалил арену Capital One Arena, являющейся домашней для команды Washington Capitals, за которую выступает Овечкин. Митинг сторонников Трампа проводился как раз в данном спортивно-развлекательном комплексе.

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Боснийский футболист Башич рассказал, что его раздражает в России
Боснийский футболист Башич: В России не нравится только курс евро
18 января 2025, 18:09

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Несмотря на международную изоляцию отечественного футбола, в Россию едут играть не только бразильцы «за длинным рублём», но и мировые звёзды уровня боснийца Миралема Пьянича. Его соотечественник из «Оренбурга» Иван Башич заметил, что здесь его просто «раздражает» только курс евро.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» 22-летний полузащитник подчеркнул, что ему всё нравится и в клубе, и в стране. Все условия контракта выполняются, его ничего не отвлекает в быту, позволяя полностью сосредоточиться на футболе. На вопрос корреспондента, отслеживает ли он курс евро к рублю, Иван ответил утвердительно.

При этом босниец посмеялся, но, став серьёзным, отметил, что раньше он отправлял деньги через «Райффайзен Банк», но уже несколько месяцев не может этого делать. Теперь их можно посылать только через ВТБ, но в страны Евросоюза. Для этого футболисту придётся открывать счёт в Хорватии.

«Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится», — говорит Башич.

Для игрока ситуация несколько осложняется тем, что зарплату он получает в рублях. В целом спортсмен смотрит на всё философски: он умеет играть и получает за это деньги, а уж как отправить их семье, способ найдётся.

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