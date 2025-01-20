Подмосковные фехтовальщицы взяли ещё одно золото первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль завоевала команда рапиристок из Московской области в финальный день первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, всего на этом турнире представители Подмосковья получили восемь наград разного достоинства, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Сборная «Московская область — 1», в составе которой выступали Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Айла Мамедова и Милана Левчук, заняла первое место в командных соревнованиях рапиристок. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись команды, представляющие Курскую область», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В министерстве отметили, что всего на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года представители Московской области завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Соревнования проводились в Оре с 11 по 20 января.
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