Команды Овечкина и Фетисова сыграют в гала-матче турнира Ovi Cup

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На «Арене Мытищи» 10 августа пройдут заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта, состоятся финальные поединков детских команд, а также гала-матч легенд хоккея.
«Вместе с капитанами Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым на лёд выйдут Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие прославленные хоккеисты. После гала-матча в ледовом дворце состоится финальная игра детского турнира, исход которой определит обладателя главного трофея – переходящего кубка. Победителей и призёров наградит лично Овечкин», – говорится в сообщении.В заключительный день соревнований пройдёт и киберспортивный турнир по хоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом 1 млн рублей.
С 10:00 все желающие смогут принять участие в игровых активностях на «Арене Мытищи». А гала-матч начнётся в 11:00.
Вход для зрителей будет свободным. Регистрация открыта на сайте.
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