В Пушкинском округе проведут велосипедную кантри-гонку SableRace

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Третий этап велосипедной кантри-гонки SableRace состоится 3 августа в Пушкинском городском округе, старт заездам будет дан неподалёку от деревни Паршино, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта Пушкинского округа.
«Заезды в рамках гонки планируется начать в полдень. Награждение назначено примерно на 15:30», — отмечается в сообщении.В соревнованиях примут участие 120 человек. Для них организовано четыре категории заездов: для мужчин (возрастные ограничения — от 14 лет), женщин (также от 14 лет), категория «Элита», в которой будут соревноваться мужчины от 18 лет, и категория «Электро» для мужчин и женщин от 14 лет с электровелосипедами.
Для всех зарегистрированных участников будет организовано питание.
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