Подмосковный пловец Акимов завоевал вторую медаль Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль завоевал на Кубке России по плаванию спортсмен из Московской области Роман Акимов, это его вторая награда на данных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Роман Акимов из городского округа Мытищи стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Его результат составил 3 минуты и 49,29. Золото в этой категории завоевал Савелий Лузин из Свердловской области, приплывший быстрее Акимова на 0,07 секунды. А бронзовая медаль досталась москвичу Даниилу Шаталову», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что днём ранее Роман Акимов выиграл серебряную медаль Кубка России на в заплыве на 200 метров вольным стилем. Кроме того, представительница Подмосковья Дарья Рогожинова завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Соревнования проводятся с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.
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