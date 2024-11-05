Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на Кубке России по брейкингу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась подмосковная спортсменка Александра Вавилкина-Качанова, выступавшая в возрастной категории 19+. Второе место заняла представительница Кемеровской области, третье — участница из Москвы», — говорится в сообщении.Серебряную медаль выиграл представитель Подмосковья Александр Бакаржиев, также выступавший в возрастной категории 19+. Золото взял брейкер из Санкт-Петербурга, а бронзу — московский спортсмен.
Брейкинг или брейк-данс является стилем уличных танцев, этот стиль появился в 70-х гг. прошлого века в США. Брейкинг включает в себя элементы боевых искусств и гимнастики. В 2018 голу брейкинг вошёл в программу Юношеских Олимпийских игр, а в 2024 году впервые вошёл в соревновательную программу Олимпийских игр.
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