Стало известно, кого зимой предлагали «Спартаку»

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Кандидатуру форварда команды «Рубин» Мирлинда Даку предлагали рассмотреть «Спартаку» посредники в трансферное окно зимой. Как пишет портал Metaratings.ru, албанский игрок находился в шорт-листе экс-спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала, но сейчас клуб отказался рассматривать кандидатуру.
Даку 27 лет, в его послужном списке за «Рубин» девять мячей с шестью результативными передачами. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Мирлинда Даку составляет семь миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Спартак» хочет продать Хесуса Медину и подыскивает для крайнего парагвайского полузащитника новый клуб. Уточнялось, что у «красно-белых» твердые намерения на этот счет.
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Ранее стало известно, что «Спартак» хочет продать Хесуса Медину и подыскивает для крайнего парагвайского полузащитника новый клуб. Уточнялось, что у «красно-белых» твердые намерения на этот счет.
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Никита Кротов