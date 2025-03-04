Стало известно, кого зимой предлагали «Спартаку»

Российскому футболисту Вячеславу Малафееву 4 марта исполнилось 46 лет. Вратарь петербургского клуба «Зенит» встроил блестящую карьеру в футболе, только в последнее время публика все чаще говорит о его личной жизни, нежели о спортивных успехах. Подробности читайте в материале «Радио 1».