Комментатор Губерниев высказался об игре «Зенита» в РПЛ

12 августа 2025, 14:17

Фото: iStock/Rafa Jodar

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал не оценивать перспективы «Зенита» преждевременно на фоне невыразительной игры в начале сезона. Свое мнение он высказал в интервью Metaratings.ru.





Комментатор напомнил, что чемпион определяется по итогам всего сезона, а не старта. Он также отметил, что если «сине-бело-голубые» все же завоюют титул, то никто и не вспомнит про проигрыш «Ахмату».

«Цыплят по осени считают. <…> У нас чемпионат России, а не чемпионат начала сезона. Рассудит все концовка. Нет смысла обсуждать проблемы, потому что сыграно только четыре тура», — заявил Губерниев.