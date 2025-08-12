Комментатор Губерниев высказался об игре «Зенита» в РПЛ
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал не оценивать перспективы «Зенита» преждевременно на фоне невыразительной игры в начале сезона. Свое мнение он высказал в интервью Metaratings.ru.
Комментатор напомнил, что чемпион определяется по итогам всего сезона, а не старта. Он также отметил, что если «сине-бело-голубые» все же завоюют титул, то никто и не вспомнит про проигрыш «Ахмату».
«Цыплят по осени считают. <…> У нас чемпионат России, а не чемпионат начала сезона. Рассудит все концовка. Нет смысла обсуждать проблемы, потому что сыграно только четыре тура», — заявил Губерниев.После четырех туров петербургский клуб с пятью очками занимает восьмое место в таблице. Команда Сергея Семака показала худший старт в чемпионате России впервые с 2008 года, когда ее возглавлял Дик Адвокат.
В пятом туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит 16 августа в 17:30 по московскому времени.