Комментатор Иваницкий отстранён от работы на Играх БРИКС после фразы о «шмарах»

Комментатор Владимир Иваницкий отстранён от дальнейшей работы на Играх стран БРИКС. Причиной стала его не вполне корректная реплика в прямом эфире о неких «шмарах», которые не годятся в невесты для молодых российских чемпионов.
Свою эскападу комментатор выдал, комментируя выход на помост российского самбиста Кирилла Князькова, напоминает телеграм-канал SHOT. Он назвал 20-летнего борца ярким «представителем русов» и призвал девушек обратить на него внимание в качестве потенциального жениха.
Он также добавил, что указанные «шмары» могут испортить генетику, а «нам это не нужно». После отстранения комментатор объяснил, что никого не хотел обидеть, а в прямом эфире случается всякое.
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«Только это должны быть настоящие, хорошие девушки. Всякие шмары нам не нужны», — заявил Иваницкий.
Он также добавил, что указанные «шмары» могут испортить генетику, а «нам это не нужно». После отстранения комментатор объяснил, что никого не хотел обидеть, а в прямом эфире случается всякое.
«Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – заключил Иваницкий.
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Александр Бойцов