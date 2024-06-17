Подмосковные гребцы выиграли еще три медали Игр БРИКС

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные гребцы снова поднялись на пьедестал Игр БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Казани прошел заключительный третий день соревнований по гребному спорту в рамках международных Игр стран БРИКС.
Также в женском парном заплыве четверок на дистанции 2000 метров золотой награды удостоилась представительница Подмосковья Анастасия Любич.
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«В соревнованиях восьмёрок с рулевым среди женщин первое место заняла сборная России. В составе национальной команды выступила Виктория Луганская из Московской области. В мужском заплыве серебро завоевала сборная России. В составе сборной выступали: подмосковный гребец Роман Ломачев, а также Иван Кладов, Илья Иванов, Павел Сорин, Олег Дудко, Алексей Воробьев, Илья Кондратьев, Артём Косов и Евгений Терехов», — поделились в министерстве.
Также в женском парном заплыве четверок на дистанции 2000 метров золотой награды удостоилась представительница Подмосковья Анастасия Любич.
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Мира Полтева