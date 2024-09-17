Комментатор Майков раскрыл, кто может доставить сложности ЦСКА в КХЛ

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Комментатор Филипп Майков высказал мнение о том, что в рамках КХЛ ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом».
«ЦСКА — команда, нацеленная на результат, и он заключается в одном единственном. У них действительно крепкий состав. Я думаю, это плей-офф железный, и дальше первого раунда они смогут зайти. Но вот с «Локомотивом» на Западе тягаться будет сложно. «Локомотив» получил моральный опыт, закалку. Думаю, «Локомотив» в сравнении со всеми остальными остается главным фаворитом сезона», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Майков.
А хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак перечислил команды в КХЛ, разочаровавшие в этом сезоне. К ним он отнёс московское «Динамо», а также «Торпедо».
«На Востоке это «Металлург» и «Ак Барс». В Магнитогорске травмы и т. д., но чемпион находится не там, где он должен быть. «Металлург» пока не играет так, как может. «Ак Барс» тоже буксует. В этой команде пока нет какой-либо химии, за исключением первого звена Барабанов — Петан — Яшкин и таких людей, как Кателевский и Дыняк», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Батрак.
Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснял тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
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