Комментатор Майков возмутился попыткой СКА подарить игрока

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Комментатор Филипп Майков высказался о том, что недопустимо менять игроков просто так.
Так он прокомментировал попытку санкт-петербургского СКА отдать нападающего Эмиля Галимова в астанинский «Барыс» без компенсации «в рамках дружбы России и Казахстана».
До этого нападающий «Торпедо» Бобби Линч высказал уверенность в том, что команда сможет добиться большего в этом сезоне.
Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«О каком развитии КХЛ можно говорить, если у нас игроки меняются в рамках дружбы России и Казахстана? КХЛ должна свою позицию обозначить. СКА действует в рамках регламента? Да. Задача КХЛ этот регламент доработать, чтобы потолок зарплат продолжал работать. Для всех одинаково», — пояснил свою позицию в беседе с Газета.ру Майков.
До этого нападающий «Торпедо» Бобби Линч высказал уверенность в том, что команда сможет добиться большего в этом сезоне.
«Я рад, что продлил контракт и продолжаю играть за «Торпедо». Думаю, что наша команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас мощное нападение. Поэтому мы можем добиться многого в этом году. У нас есть воля и мастерство, и ребята хотят добиться результата. Надеюсь, мы сможет пройти этот путь до конца», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Линч.
Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Мелисса Тимофеева