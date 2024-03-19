Овечкин забросил две шайбы «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 гола

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли россиянин Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Теперь на счету «Александра Великого» 843 шайбы, в то время как у Гретцки их за карьеру набралось 894.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, 38-летний Овечкин стал всего лишь третьим в истории НХЛ хоккеистом, который в 19 сезонах подряд забивал минимум 20 голов.
Ранее российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю., обойдя по набранным очкам Марка Рекки, у которого было 1533 результативных балла в 1652 играх. Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон. На его счету 1539 очков по системе гол плюс пас.
Кроме того, российский бомбардир вышел на 9-е место в НХЛ по количеству очков, набранных в гостевых матчах. Он набрал 742-й результативный балл и обошёл по этому показателю Джо Сакика (741 очко). У занимающего восьмую строчку Горди Хоу 778 очков, набранных в выездных встречах. Лидирует в этом списке великий Уэйн Гретцки — 1298 очков.
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