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Овечкин забросил две шайбы «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 гола

19 марта 2024, 06:59
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли россиянин Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Теперь на счету «Александра Великого» 843 шайбы, в то время как у Гретцки их за карьеру набралось 894.




Кроме того, как сообщает РИА Новости, 38-летний Овечкин стал всего лишь третьим в истории НХЛ хоккеистом, который в 19 сезонах подряд забивал минимум 20 голов.

Ранее российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю., обойдя по набранным очкам Марка Рекки, у которого было 1533 результативных балла в 1652 играх. Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон. На его счету 1539 очков по системе гол плюс пас.

Кроме того, российский бомбардир вышел на 9-е место в НХЛ по количеству очков, набранных в гостевых матчах. Он набрал 742-й результативный балл и обошёл по этому показателю Джо Сакика (741 очко). У занимающего восьмую строчку Горди Хоу 778 очков, набранных в выездных встречах. Лидирует в этом списке великий Уэйн Гретцки — 1298 очков.


Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру.

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#александр овечкин
#нхл
#хоккей
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ТАСС: Умер тренер хоккейного «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
19 марта 2024, 06:33

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов скончался в возрасте 42 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Кольцов играл за сборную Белоруссии на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити (2002) и в Ванкувере (2010), в Национальной хоккейной лиге защищал цвета «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ, а с «Салаватом» в 2011 году стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Пресс-служба «Салавата Юлаева» подчеркнула, что и после завершения игровой карьеры хоккеист проделал огромную работу в тренерском штабе команды, навсегда вписав себя в её историю.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы и участник Чемпионата Мира 2018 года Луис Техада скончался в 41 год по причине сердечного приступа. во время матча в любительской лиге в Панаме. Техада потерял сознание в ходе матча. Его госпитализировали, в больнице он скончался.

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#тренер
#смерть
#хоккей
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Подмосковные конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России
18 марта 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали завоевали конькобежцы, представляющие Московскую область, на финальном этапе Кубка России, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку областной сборной принесли Дарья Качанова на дистанциях 500 и 1000 метров, а также Михаил Казелин в заезде на 1000 метров и Даниил Алдошкин на дистанции 1500 метров», — говорится в сообщении.
Серебряными наградами были удостоены Ирина Кузнецова в забеге на 500 метров, Елена Еранина на дистанции 1000 метров, Дарья Качанова на дистанции 1500 метров и Михаил Казелин в заезде на 500 метров. Кроме того, серебряную медаль завоевали мужчины в командной гонке.

Бронзу для команды Подмосковья выиграли Елена Еранина в гонке на 1500 метров, Даниил Алдошкин на дистанции 5000 метров, Максим Шарапов в заезде на 1500 метров т Даниил Чмутов в масс-старте на 16 кругов.

Соревнования проводились с 15 по 17 марта в городе Коломна.

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#конькобежный спорт
#медали
#минспорт мо
#московская область
#подмосковье
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Волков признался в желании сыграть в европейских чемпионатах
18 марта 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков заявил о том, что хотел бы попробовать свои силы в каких-либо европейских чемпионатах.
При этом, он подчеркнул, что не просил коллег о рекомендациях про себя.

«С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там. В принципе, есть связи и понимание того, как там обстоит работа. Хотел бы себя там попробовать», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Волков.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков называл футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физических кондиций. Он также добавлял, что спортсмену пора становиться лидером команды.

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#спорт
#футбол
#матч
#европа
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Футболист Гранат назвал Личку идеальным тренером для «Динамо»
18 марта 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат заявил, что чешский тренер Марцел Личка является идеальным тренером для «Динамо».
До этого Личка возглавил команду перед началом нынешнего сезона.

«Судя по результатам, Личка — идеальный тренер для «Динамо». С ним бело-голубые могут выиграть либо чемпионат, либо Кубок России. Всё в ногах и руках футболистов. Конечно, тяжело бодаться с «Зенитом», но если удача будет на стороне «Динамо», то всё возможно», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Ранее бразильский помощник Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» Вильям Оливейра позитивно охарактеризовал 17-летнего вингера Педро, отметив, что спортсмен обладает качествами, которые могут помочь команде.

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#спорт
#тренер
#кубок россии
#чемпионат
#футбол
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Подмосковные боксёры завоевали более 20 медалей на всероссийском турнире
18 марта 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей завоевали боксёры, представляющие Московскую область, на XXIV всероссийском турнире на призы заслуженного тренера СССР Виктора Петровича Агеева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото выиграли следующие представители Подмосковья: Ангелина Витова (весовая категория 75 кг), Юрий Двали (до 54 кг), Виталий Бойцов (до 57 кг), Георгий Гомулак (до 60 кг), Асрор Акпарходжаев (до 63,5 кг), Артём Кисилёв (до 80 кг) и Вячеслав Назаров, выступающий в весовой категории до 71 кг», — говорится в сообщении.
Серебро завоевали Егор Плоцын, Рафик Амирханов, Владислав Комаров, Бузургмехр Авджамилов, Сергей Оганисян и Андрей Егоров. Бронзовые награды достались Захару Бахтину, Даниилу Бридову, Герману Волвенко, Евгению Баркову, Алексею Гаврилову, Аслану Плиеву, Матвею Доценко и Ивану Кутырину.

По итогам соревнований Московская область заняла первое место в неофициальном командном зачёте. Турнир проводился с 11 по 16 марта в Балашихе.

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#спорт
#бокс
#балашиха
#московская область
#подмосковье
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Московская область выиграла чемпионат России по футзалу спорта глухих
18 марта 2024, 14:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Женская сборная Московской области выиграла чемпионат России по футзалу спорта глухих. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по футзалу в рамках спорта глухих среди женских команд проходил с 11 по 16 марта в Ульяновске.

«Представительницы Подмосковья стали чемпионками России по футзалу среди глухих спортсменов. Спортсменки из подмосковного региона в финале турнира сыграли со сборной Москвы. В основное время матч закончился вничью со счётом 1:1. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказалась команда Московской области», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что остальные призовые места заняли представительницы Санкт-Петербурга, Свердловской области и республики Татарстан.

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#матч
#татарстан
#подмосковье
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«Волейбольный марафон» проведут в Одинцове
18 марта 2024, 13:24

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

31 марта в Одинцовском городском округе пройдет «Волейбольный марафон». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут в волейбольном центре в Одинцове.

«Школьная лига «Заречье-Одинцово» проводится с октября 2023 года. В соревнованиях принимают участие 16 команд общеобразовательных учреждений городских округов Одинцово и Власиха. За каждой командой был закреплен наставник из профессиональной женской ВК «Заречье-Одинцово». <...> Всего в Лиге было сыграно 120 матчей с участием 170 волейболистов-школьников», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в этот же день помимо школьной лиги пройдут матчи «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово» и соревнования «Волейбольные старты».

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#одинцово
#семья
#власиха
#соревнования
#волейбол
#подмосковье
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Щёлковские спортсменки выиграли всероссийские соревнования по софтболу
18 марта 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки команды «Красные Соколы», представляющие спортшколу «Старт» городского округа Щёлково, одержали победу на всероссийских соревнованиях по софтболу «Петербургская весна», проводившихся среди девочек и девушек от 9 до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Щёлковские «Красные Соколы» выиграли во все матчах, которые проводились в рамках соревнования, и обеспечили себе первое место. Лучшим игроком команды «Красные Соколы» была признана Анна Волгина. Титул лучшего питчера турнира завоевала Анна Алёшина», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях участвовали шесть команд из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской и Костромской областей. Турнир проводился в петербургском спорткомплексе имени Алексеева в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

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#щёлково
#спортсмены
#минспорт мо
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Команда «Спарта» из Егорьевска победила во всероссийских соревнованиях по футболу
18 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Команда «Спарта» Семейного центра «Преображение» города Егорьевск победила во всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Во II этапе открытых всероссийских соревнованиях по футболу среди команд Семейных центров «Будущее зависит от тебя»-2024 принимали участие команды из Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

«Перед началом матча ребятам предоставилась возможность взять автограф у легенды российского футбола Алексея Смертина, который играл в составе Сборной России. Знаменитый футболист поделился с ребятами интересными историями из своей жизни. Юный нападающий команды «Спарта» Никита Гусев, в своем интервью каналу «Маховая, 9»-рассказал о том, чем нравится ему футбол, как проходят интересно тренировки в Семейном центре», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что награждал победителей и вручал Кубок за 1 место заслуженный футболист Дмитрий Сенников.

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