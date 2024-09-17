Комментатор Майков заявил о сильных новичках в ЦСКА

Фото: iStock/vchal
Комментатор Филипп Майков заявил, что хоккейный клуб ЦСКА обзавёлся сильными новыми игроками после насыщенной трансферной кампании, что значительно увеличивает шансы команды на успешное выступление в КХЛ.
«ЦСКА привёз целый десант, это интересно, потому что думать, что раз эти парни не закрепились в НХЛ, они слабые игроки – неправильно. Тот же Искаков, если бы он потерпел и остался, заслужил бы свой шанс, но он ждать не захотел, и, наверное, это правильное решение. С Афанасьевым, с Охотюком, с Просветовым то же самое. А Просветов – один из главных кандидатов на звание лучшего», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Майков.
А хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак назвал «Спартак» лучшей командой по итогу двух недель КХЛ.
«Если бы «Локомотив» не проиграл «Нефтехимику», то ярославская команда была бы лучшей по итогам первых двух недель чемпионата. Поэтому лучший — «Спартак». Потом идут «Локомотив», «Нефтехимик», «Трактор» и «Авангард». «Спартак» — просто веселый. «Локомотив» не поменялся, по сравнению с прошлым сезоном, а только добавил», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батрак.
Ранее Филипп Майков высказал мнение о том, что в рамках КХЛ ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом».
Читайте также:
Комментатор Майков раскрыл, кто может доставить сложности ЦСКА в КХЛ
Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань
Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру
Мелисса Тимофеева