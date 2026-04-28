«Хорошие ресурсы»: Экс-главный тренер ЦСКА оценил шансы «Зенита» на чемпионство
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о результатах «Зенита» после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В беседе с Metaratings.ru эксперт оценил шансы команды на победу в турнире. Олич заявил, что «Зенит» при Семаке стал настоящим грандом российского футбола.
«Мало кто может несколько раз подряд становиться чемпионом, но Семак смог сделать это с «Зенитом». У него в руках хорошие ресурсы, но мы знаем много других тренеров, которые с хорошими ресурсами не добиваются результатов», — подчеркнул тренер.После 27 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 59 очков. 2 мая «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.
Ранее нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил, что команда будет бороться за титул до последнего.